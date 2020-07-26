مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

لقي شخص مصرعه "مجهول الهوية" وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق بياض العرب. وجرى نقل الجثة والضحايا إلى مستشفى بني سويف التخصصي.









وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف ، إخطارا من إدارة النجدة بالمديرية بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق بياض العرب والذي وجه بسرعة توجيه الإسعاف إلى موقع البلاغ ورفع آثار الحادث.









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وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.





وتبين أن المصابين في الحادث، هم: "عماد . ع . ع"، 31 عاما، تاجر، ومقيم المنيا، ومصاب كدمات وسحجات بالجسم، و"شريف . ر . م"، 32 عاما، مقيم المنيا، عامل، ومصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و"بسام . س . ف" 20 عاما، مقيم المنيا، ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و"بلال . ن . ق" 17 عاما، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عماد . ن . و" 19 عاما، مقيم المنيا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، واشتباه كسر بالكتف الأيسر، و" إبراهيم . أ . إ"، 34 عاما، مقيم المنيا، ومصاب جروح قطعية بالرأس، و"سميرة . م . ي" 45 عاما، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري. كما تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، وجار التعرف على هويته من خلال المصابين في الحادث.



