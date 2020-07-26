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رياضة

المقاصة يستعيد محترفيه قبل استكمال الدوري الممتاز

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:10 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة جهود محترفيه الإثيوبي شيملس بيكلى والملجاشي باولن فوافي بعد عودتهما من بلادهما استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز والمقرر استكماله خلال شهر أغسطس المقبل .

 

وانتظم الثنائي فوافي وبيكلى بمعسكر الفريق الحالى بمدينة الإسماعيلية ، ووضع الجهاز الفنى برنامجا بدنيا خاصا لهما من أجل تحقيق أفضل إعداد لهما والعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق .

 

ويعد عودة فوافي وبيكلى مهمة لدى الجهاز الفنى فى ظل الاعتماد عليهما بشكل كامل فى تشكيل الفريق الأساسي خاصة فوافي الذى يعد واحدا من أهم اللاعبين لدى إيهاب جلال فى فريق المقاصة .

 

ويراهن إيهاب جلال على معسكر الفريق الحالى بالإسماعيلية من أجل تصحيح الأوضاع داخل الفريق فى ظل قناعاته التامة بأن الفريق يحتاج إلى جهد كبير خلال الفترة المقبلة من أجل الخروج من الموقف الصعب الذى بات عليه بجدول ترتيب الدوري واحتلاله المركز قبل الأخير بالمسابقة .

 

ومن المقرر أن يخوض المقاصة مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق بالإسماعيلية مع كلا من إنبي والإسماعيلية قبل العودة للقاهرة من جديد استعدادا لاستئناف الدوري المقرر استكماله فى شهر أغسطس المقبل.

 

  وكان المقاصة تعادل فى مباراته الودية الأولي بمعسكر الإسماعيلية أمام نادى مصر .

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