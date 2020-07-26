شاهد.. هنا الزاهد تشارك جمهورها بصورة جديدة لها

نشرت الفنانة هنا الذاهد ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:





بحبك جدا - قمر - مشاء الله





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يُذكر أن هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن من بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.





وكان آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.



