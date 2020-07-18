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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمى عبر انستجرام

السبت 18/يوليه/2020 - 07:39 ص
هنا الزاهد و زوجها
هنا الزاهد و زوجها
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ميرنا محمود
نشرت هنا الزاهد صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت هنا الزاهد بصورة من الشارع  برفقة زوجها احمد فهمي 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.

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وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بطريقة الكيرلي الطبيعي الذى يبرز جمال أنوثتها.

يذكر أن هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن من بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.
شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمى عبر انستجرام
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