شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمى عبر انستجرام

نشرت هنا الزاهد صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت هنا الزاهد بصورة من الشارع برفقة زوجها احمد فهمي





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.





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وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بطريقة الكيرلي الطبيعي الذى يبرز جمال أنوثتها.



