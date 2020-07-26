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رياضة

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في آخر مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح رفقة زميليه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو على مقاعد بدلاء ليفربول في أخر مباريات فريقهم هذا الموسم.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ويليامز - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندي روبرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر - جيني فينالدوم - نابي كيتا

خط الهجوم: أوكسليد شامبرلين - مينامينو - أوريجي

وتوج نادي ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل صدارة البريميرليج برصيد 96 نقطة.
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