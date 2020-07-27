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حوادث

القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع والدة الـ4 اطفال المخطوفين
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رامى المهدي- عدسة صلاح مهدى

قلبي محروق عليهم انا مش ساكتة وبدور فى كل مكان ومش هسكت لحد موصل لهم  ويرجعولي بالسلامة مش عارفة اعيش من غيرهم انا مش بنام".. بهذه الكلمات بدأت الأم رشا رياض، التى تبحث عن ابنائها الاربعة المختطفين من منطقة البساتين، حديثها وقالت: « انا كنت واقفة فى أمان الله يوم الجمعة الماضية بنقل في عفش البيت من الشقة القديمة اللي كنت ساكنه فيها، علشان اروح الشقة الجديدة وانا بنقل فى الحاجه خرجت علشان اشوف تورسكل يحمل التلاجة والبوتجاز والانبوبة،وتركت ابنائي على سلالم المنزل ولما رجعت ملقتهمش اعتقدت انهم عند حد من الجيران رحت عند جارتي قلتلها اولادي هنا قالتي لا مفيش حد هنا".

وتابعت الأم: سألت عليهم عند كل الجيران دون جدوى، برج من دماغي كان هيطير مني مش عارفة ولادي راحو فين؟ محدش من الجيران بيرد علي وبعدها بلحظات حضر احد الاشخاص فى المنطقة ولقيني قاعده على بسطة السلم وعماله أصوت قالي تعالي انا هحاول اساعدك وهدور معاكي على اطفالك، هنا قام جاري بالاتصال بعدد من الاشخاص واحضروا تروسيكل وعدد من التكاتك وميكروفون وقمنا بالبحث والمناده فى الطرقات وشوارع منطقة البساتين بأكملها".

 

واستطردت: مرت دقيقة تلو الاخرى ولكن البحث اصبح دون جدوى، هنا هرعت الى قسم شرطة البساتين وحررت محضر باختطاف ابنائي الاربعة.

وتابعت الام المكلومة حديثها لـ صدى البلد قائلة:« انا متزوجة من 6 سنوات، اكرمني الله بثلاث اطفال توأم هم « فرح و احمد و ندى » ، وبعد مرور عام اكرمني الله باثنين توأم مات احدهما وظلت الطفله الاخرى، خلال تلك الفترة كنا نعيش فى استقرار داخل شقتنا حتى تدخل أهل جوزي في حياتنا الشخصية وبدأت المشاكل تطرق على الباب حتى قام زوجي بتطليقي.

واوضحت،« مكثت في الشقة بصحبة اطفالي الاربعه بدأت الاموال اللي معي تخلص، فقررت انزل الشارع ابحث عن شغل علشان اصرف على اولادي، حتى ساعدني احدى الجيران وجلب لي عمل مربية فى حضانه اطفال ومع مرور الايام تم غلق الحضانة بسبب الظروف التي تمر بها البلد، وبعدها بدأ بعض الجيران يقوموا بمساعدتي من اكل وشرب.

وتابعت الام المكلومة، انا اولادي مختفين منذ 16 يوم مش عارفة عنهم اي حاجه انا بناشد قيادات الامن في البحث عن اطفالي.

تسكت الام المكلومة برهة من الوقت وتسترجع شريط ذكرياتها قائلة:« منذ ما يقرب من 6 سنوات حضر ابراهيم لـ والدي بمحافظة بني سويف وطلب منه الزواج مني، سرعان ما وافق والدي لانه يوجد صلة قرابة بيني وبين ابراهيم، وتزوجنا لم نعرف بعض خلال فترة الخطوبة جيدًا لانها لم تستغرق سوى شهرين، هنا رسم لي ابراهيم خلال تلك الفترة اننا سوف نعيش فى رغد، وانه مش هيخليني محتاجه أي حاجه»

وتابعت،«بالفعل عشنا ايام جميلة سويًا مفيش حد من أسرته كان بيتدخل فى مشاكلنا ولكن مع مرور الايام بدأت اسرته تتدخل فى مشاكلنا الخاصة حتى قام بتطليقي أول مرة». 

وأكدت الام المكلومة،:«حاولت الاتصال بطليقي عدة مرات ولكن هاتفة مقفول دايمًا، وفي اليوم الثاني من اختطاف اطفالي تفاجأت بطليقي داخل القسم بيحرر محضر ضدي بانني مهمله فى تربية اطفالي».

وأوضحت الأم المكلومة،:« انه فى احدى الايام فوجئت بشقيقة زوجي تأخذ اطفالي وتذهب بهم الي منزلها الخاص، فى تلك اللحظة قال لي:" ملكيش اطفال هنا لو عايزة اطفالك امضي على وصل امانة على بياض لو مش عايزاهم خلاص امشي، وبالفعل مضيت على الوصل امانة علشان اخد اطفالي وبعدها ذهبت وعملت محضر ضدها انها خطفت اطفالي ومضتني على وصل امانة، وتم القاء القبض عليها.

اختتمت الام المكلومة حدييثها قائلة:« حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللي خطف اطفالي انا عايزة ولادى عايزه اخدهم في حضني هما وحشوني ، انا تعب فيهم قوي علشان اربيهم انا قعدت شهور في المستشفى وانا بتألم في ولادتهم ، انا عندي احساس اني هلاقي اطفالي وانا حاسه ان ولادي بيعيطو عليه ويقولو انهم عايزين امهم».

واكدت احدى الاهالى أن ابراهيم والد الاطفال وشقيقتة تركوا البيت اللي في المنطقة قبل واقعة اختطاف الأطفال الاربعة بيوم واحد، ولحد الآن محدش عارف طريقهم فين ومختفيين خالص.

وأكدت ان شقيقة الزوج قامت قبل ذلك بخطف الاطفال وأجبرت أمهم بالامضاء على وصل أمانة على بياض.  

القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو
القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو
القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو
القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو
القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو
القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو
القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو
القصة الكاملة لاختطاف 4 أطفال فى البساتين.. الأم : بقالهم أسبوعين بعيد عن حضنى.. فيديو
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