إحنا مباحث وجايين ننقذك.. جواهرجى الصاغة يروى تفاصيل تحريره من عصابة أكتوبر.. فيديو

في ثانية واحدة لقيت نفسي متكتف من ٤ إتجاهات.. وتعرضت للتعذيب والضرب .. تفاصيل مثيرة يرويها ماهر مينا جواهرجى الدرب

الاحمر المختطف على يد عصابة للاستيلاء على امواله .. فيلم أكشن شوفته بعد خروجى من محل الذهب الخاص بى بمنطقة الصاغة متوجها الي منزلى بهذه الكلمات روى المجنى عليه تفاصيل الجريمة قال : تعرضت للخطف لمدة ٤٨ ساعة عشت فيهم لحظات الرعب والخوف بكل ما

تعنيه الكلمة شوفت الموت وكنت حاسس أني خلاص مش راجع، وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب والضرب من العصابة دي، لكن ربنا نجاني والحمد لله أني لسه عايش".

وقال المجنى عليه : أنا متعود أقفل المحل بتاعي حوالي الساعة ٨ بالليل كل يوم، وأطلع أمشي لحد الدراسة عشان ادخل

الجراچ وأخد عربيتي وأمشي، وده بياخد تقريبا ٢٠ دقيقة، وأنا نازل في أسانسير الجراچ شوفت ٣ نازلين على السلم ومحطتش في دماغي، وأول ما فتحت العربية بالريموت بدأت عملية الخطف زيها زي الأفلام".

تابع ماهر : " لقيت ٤ بيفتحوا ابواب العربية من كل إتجاه، ومسكوني كتفوني، وحطوا شريط لزق علشان أسكت وغمو عينيا بالقماش، وحطوني في عربية، وخرجنا من الجراچ عن طريق الكارت الخاص بيا، وعدى تقريبا حوالي ساعتين، بعدها نزلت مكان غريب وحسيت أننا في أساسنير ودخلنا مكان حطوني على كرسي خشب وربطوا ايدي ورجلي بالأفيز في الكرسي، علشان ما أتحركش".

في الوقت خلوني أتصل بزوجتي، وقولتلها أنا هتأخر شوية بشتري حاجات وجاي، ويستكمل ماهر : "سمعت صوت واحد فيهم

بيقولي أنت هنا تصفية حسابات، في بينك وبين ناس حسابات خلصها ونمشيك، وخلوني أتصل تاني بزوجتي بعد ما أقنعتهم أني بيني وبينها خلافات وأننا شبه منفصلين، وقولتلها أنا مخطوف وعايزين فدية".

ويضيف ماهر: " بعدها قالوا لو منفذتش إحنا هنخطف ابنك، قولتلهم أنا أفدى أبني بمليون جنية، فضلوا يضربوا فيا ويعذبوا، وأقولهم عايز أشرب يدلقوا المياه على راسي، طيب أنا عايز ادخل الحمام علشان مريض سكر، يقولو في مكانك".

وأستكمل الجواهرجي الذي تعرض لـ الاختطاف قائلا :" بعدها طبعا وبعد ضرب كتير فيا الناس دي أتصلت بإبن عمي وقالوله عايزين ٣ كيلو دهب قالهم ماشي بس ناخد ماهر، قالو لما ناخد الحاجة، قالهم يعني تاخدوا ماهر والدهب، لا مفيش وأهو عندكم أقتلوه".

طبعا العصابة دي خرجت، وفضلت في المكان وفي ست وقالتلي ساعتها "أنا مش عارفة أسيبك ولا أفكك وتمشي وتعرفني فتحبسني أنا، ومفيش ساعات، سمعت صوت حد قدامي بيفكني وبيقولي متقلقش إحنا مباحث وجايين ننقذك وفتحت عينى على اللواء محمد الشرقاوى رئيس قطاع غرب القاهرة والمقدم محمد عماد رئيس مباحث الدرب الاحمر وباقى الضباط ".

وفي النهاية وجه ماهر مينا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الأمن الوطني والأمن العام ومدير أمن القاهرة ومدير مباحث القاهرة وقيادات مباحث قطاع غرب القاهرة، وقيادات الأمن والمباحث بقسم الجمالية على مجهودهم.واستكمل : الحمد لله

الشرطة وصلت فى الوقت المناسب بعد تتبع الجناه عن طريق كاميرات المراقبة