على قد الإيد .. وزارة التموين تكشف عن آخر قائمة لأسعار لحوم العيد

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن اللحوم متوفرة في منافذ وزارتى الزراعة و التموين على مستوى الجمهورية استعدادًا لحلول عيد الأضحى، مشيرا إلى ان الشركة القابضة للصناعات لها اكثر من 1200 منفذ.





وتابع المهندس أيمن حسام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك ما يقرب من 3000 طن من اللحوم السوادني يتراوح سعر الكيلو من 80 الى 85 جنيهاً، بينما الخراف المبردة السوداني يتراوح سعر الكيلو منها 90 جنيهاً.





وأوضح ان سعر الكيلو للخروف البلدي يصل إلى 100 جنيه تقريبًا، اما اللحوم البرازيلي المجمدة فسعرها حوالي 65 جنيهاً للكيلو.



