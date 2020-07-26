شاهد.. لحظة اعتقال رئيس البرلمان السوداني السابق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إلقاء الشرطة السودانية القبض على رئيس البرلمان السابق، إبراهيم أحمد عمر، من منزله، صباح اليوم.









وذكرت وسائل إعلام محلية في السودان أن عمر شارك الجمعة الماضية، في احتجاجات بالخرطوم طالبت بإسقاط الحكومة الانتقالية، وإلغاء التعديلات القانونية التي أجرتها مطلع الشهر الجاري بشأن قوانين "الخمر والردة والدعارة".









ورفعت السلطات في يناير الماضي، الإقامة الجبرية عن عمر في منزله بأم درمان، بعد اعتقاله من مطار الخرطوم الدولي عقب عودته من قطر في أبريل الماضي، ضمن إجراءات شملت إغلاق حساب البرلمان في بنك السودان المركزي، ومنعه من السفر إلى خارج البلاد.









وشغل إبراهيم أحمد عمر، القيادي في حزب الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، العديد من المناصب منها مساعد ومستشار البشير، ووزير للتعليم العالي، ثم وزير للعلوم والتقانة، ورئيس للبرلمان المحلول، ورئيس لمجلس شورى الحركة الإسلامية، ثم شغل منصب الأمين العام ونائب رئيس حزب الحاكم.







