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حوادث

26 سيارة إطفاء.. استمرار عمليات إخماد حريق بمخزن تغليف أكتوبر والنيران تلتهم ماكينات ومعدات

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:11 م
حريق مخزن تغليف اكتوبر
حريق مخزن تغليف اكتوبر
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، محاولات السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن في المنطقة الصناعية بأكتوبر؛ بعد امتداد النيران لخزانات سولار وكميات كبيرة من الكارتون. 

ودعمت الإدارة العامة للحماية المدنية، قوات إطفاء الجيزة، بسيارة إطفاء أخرى ليرتفع عدد السيارات إلى حوالي ٢٦ سيارة، إضافة إلي خزانات مياه، وتحاول القوات محاصرة النيران التي امتدت إلى آلاف الأمتار من المخزن وخزانات سولار، وانفجر بعضها لامتداد النيران إليها. 


والتهمت النيران عددًا من ماكينات التغليف داخل المخزن، ومازالت عمليات الإطفاء مستمرة. 

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية، فور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بانتقال قوات الدفاع المدني لفحص البلاغ وإخماد الحريق. 

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ ٦ سيارات إطفاء لإخماد النيران. 

26 سيارة إطفاء.. استمرار عمليات إخماد حريق بمخزن تغليف أكتوبر والنيران تلتهم ماكينات ومعدات
26 سيارة إطفاء.. استمرار عمليات إخماد حريق بمخزن تغليف أكتوبر والنيران تلتهم ماكينات ومعدات
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