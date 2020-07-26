إيهاب توفيق يسجل أغنيتي هلت الأفراح وباشا

يسجل الفنان ايهاب توفيق الأيام القادمة اغنيتين جديدتين الأولى بعنوان "هلت الأفراح"، من كلمات هانى الصغير، وألحان الراحل أشرف سالم، والثانية أغنية "باشا"، مع كل من الشاعر الغنائى محمد شكرى، والملحن بينو، والموزع الموسيقى حازم منسى.





وقد انتهى إيهاب توفيق مؤخرا من تصوير فيديو كليب بعنوان هي هي الدنيا من ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوى، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج متيم السراج، وينتمى إلى أغانى البهجة والسعادة.





يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق دعاءا دينيا بعنوان "يا رب" كلمات أحمد عبد الله، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز.





كما قدم كليب بعنوان "أبويا وأمى" من كلمات رضا المصرى وألحان وتوزيع فارس فهمى، ومن إخراج فارس فهمى عبد الحميد.