شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية مجموعة من الصور، تظهر عشرات السيارات الفارهة وهي تتزود بالغاز في محطات بأماكن مختلفة بدلًا من الوقود التقليدي.
ولاقت الصور رواجًا كبيرًا بين رواد منصات التواصل الإجتماعي، بعدما تضمنت الصور سيارات فارهة من ماركات شهيرة مثل مرسيدس و Bmw و Jeep والهامر.
الأمر الذي يعني استجابة الكثيرين بسرعة لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من الوقود التقليدي "البنزين"، لتوفير أكثر و عمر أطول لسيارتك.
وتضرب هذه الصور أكبر مثال علي منفعة المبادرة، بدليل مشاركة سيارات باهظة الثمن، و من ماركات شهيرة غنية عن التعريف.
وجاء مجمل التعليقات بضرورة تحويل السيارات للعمل بالغاز، مثلما بتدر أصحاب السيارات المتواجدك بالصور للإستفادة الحقيقية، والتوقف عن تكبد مبالغ طائلة للوقود التقليدي.
ولاقت الصور رواجًا كبيرًا بين رواد منصات التواصل الإجتماعي، بعدما تضمنت الصور سيارات فارهة من ماركات شهيرة مثل مرسيدس و Bmw و Jeep والهامر.
الأمر الذي يعني استجابة الكثيرين بسرعة لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من الوقود التقليدي "البنزين"، لتوفير أكثر و عمر أطول لسيارتك.
وتضرب هذه الصور أكبر مثال علي منفعة المبادرة، بدليل مشاركة سيارات باهظة الثمن، و من ماركات شهيرة غنية عن التعريف.
وجاء مجمل التعليقات بضرورة تحويل السيارات للعمل بالغاز، مثلما بتدر أصحاب السيارات المتواجدك بالصور للإستفادة الحقيقية، والتوقف عن تكبد مبالغ طائلة للوقود التقليدي.