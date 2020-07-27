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سيارات

سباق تسارع بين مرسيدس AMG GT R و لامبورجيني هوراكان.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر خلال الفترة الماضية مقطع فيديو جديد لسباق سيارات تنافسي بين مرسيدس AMG GT R ولامبورجيني هوراكان وذلك من خلال أحد محبى السيارات، ووضعهما في منافسة مباشرة ضد بعضهما البعض.

وظهر خلال مقطع الفيديو، تنافس السيارتين وجهًا لوجه في سباق تسارع مع بداية مُنطلقة بسرعة 64 كلم/سا، لتصل سرعته عند نهاية السباق إلى 225 كلم/سا تقريبًا .

واستمر السباق بمقطع الفيديو لثلاث جولات ، حيث توقع صاحب المقطع أن قوة لامبورجيني الخارقة ونظام دفعها يعطيها ميزة للتفوق في هذه السباقات، إلا أن المنافسة كانت شديدة في جميع الجولات .

وتستمد لامبورجيني، قوتها من محرك أمامي ونظام دفع خلفي، في حين يتميز المحرك بشخصية راقية ذات قوة هائلة لكن بصوت متواضع للغاية، وهو محرك V10 سعة 5.2 لتر تنفس طبيعي، بقوة أكثر من 600 حصان، مع نظام دفع على جميع العجلات بمحرك وسطي.

بينما تستمد سيارة مرسيدس قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 577 حصان .

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