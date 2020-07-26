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ارتفاع الحرارة أو عمل عسكرى سبب انفجار معسكر الصقر في بغداد

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الكاتب جلال الخالدي، الصحفي العراقي، تفاصيل انفجار معسكر الصقر في بغداد بدولة العراق، مؤكدا أن بغداد شهدت قبل قليل انفجارًا مدويًا، ولكن الحكومة العراقية لم توضح تفاصيل أخرى الانفجار.

وأضاف الخالدي، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن المعسكر سالف الذكر يقع في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، موضحا انها منطقة يوجد بها قوات عراقية وحشود شعبية. 
وتابع الكاتب أن هناك احتمالات كثير بشأن سببالانفجار، أولها العتاد العسكري الموجود بالمنطقة، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة ببغداد، مستدركا ان هناك احتمال اخر لسبب الإنفجار، أنه قبل الانفجار كانت هناك طائرات تحوم فوق سماء المعسكر"

وأكمل : "حتى هذه اللحظة لم تتوصل الحكومة العراقية إلى أعداد دقيقة بشأن ضحايا الحادث، ذلك لأن الدخان الذي أسفر عنه الانفجار ما زال مستمرًا ولم يتم السيطرة بشكل كامل عليه حتى الآن".

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الانفجار أدى إلى استشهاد عدد من قوات الشرطة الاتحادية العراقية، وبعض قوات الحشد الشعبي.

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