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رياضة

أحدث لاعبي الزمالك يتصدى لصاروخية وادي دجلة وينقذ مرماه من هدف مؤكد

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:12 م
الزمالك ووادي دجلة
الزمالك ووادي دجلة
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عمرو ابوبكر
أنقذ أحمد عيد لاعب الزمالك الشاب فريقه من صاروخية وادي دجلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري. 


وفي كرة مباغتة سدد محمد هلال لاعب وادي دجلة كرة صاروخية تجاه مرمى محمد عواد حارس الزمالك ولكن أحمد عيد استطاع أن يضع رأسه امام الكرة ويبعدها عن مرمى فريقه وينقذه من هدف مؤكد. 


ويخوص الزمالك مباراته الثالثة ودياََ، بعد لقاء سموحة الذي فاز به بخماسية مقابل هدف، وتأخر امام بيراميدز بهدف دون رد. 


ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:
محمد عواد في حراسة المرمى ، محمود علاء، ومحمد عبد السلام، وأحمد عيد، وعبدالله جمعة، في خط الدفاع ، إمام عاشور، ومحمد حسن، ومحمد عنتر، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وكريم بامبو، في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم.
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