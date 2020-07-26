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محافظات

صور نادرة لتجهيزات تأميم قناة السويس في الذكرى الـ ٦٤.. شاهد

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:22 م
تجهيزات تأميم قناة
تجهيزات تأميم قناة السويس
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انجي هيبة
تحتفل مصر اليوم الاحد، بالذكرى الرابعة والستون لتأميم قناة السويس في ٢٦ يوليو، عندما أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مثل هذا اليوم عام 1956 بميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية.

وشاركت هيئة قناة السويس احتفالاتها بذكري التاميم بنشر مجموعة من الصور التذكارية لفريق التاميم، علي صفحتها الرسمية بهيئة قناة السويس.

ونشرت هيئة قناة السويس بيانا صحفيا تضمن المادة الأولى من قرار التأميم على "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية فى باريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة".

واوضح بيان الهيئة ايفاء الدولة المصرية بكافة التزاماتها، فمع حلول الأول من يناير 1963 كانت مصر قد سددت التعويضات التي أعلنت عن عزمها على دفعها لمساهميها تعويضا لهم عما يملكونه من أسهم وحصص تأسيس بقيمتها مقدرة وفقا لسعر الإقفال، في اليوم السابق للتأميم في بورصة الأوراق المالية بباريس.

وبعد قرار التأميم تعرضت مصر لهجمة استعمارية شرسة بدأت بمحاولة إفشال العمل بقناة السويس وذلك عندما انسحب المرشدون والفنيون الأجانب الذين يعملون فى القناة لتعطيل الملاحة وعرقلة دولاب العمل ومن ثم إحراج الدولة المصرية بعدم قدرة أبنائها على إدارة القناة، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك واستطاعت تشغيل القناة بإدارة مصرية وكان على رأس عملية التأميم المهندس "محمود يونس" ويرافقه زميليه "عبد الحميد أبو بكر" والمهندس "محمد عزت عادل".

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صور نادرة لتجهيزات تأميم قناة السويس في الذكرى الـ ٦٤.. شاهد
صور نادرة لتجهيزات تأميم قناة السويس في الذكرى الـ ٦٤.. شاهد
صور نادرة لتجهيزات تأميم قناة السويس في الذكرى الـ ٦٤.. شاهد
صور نادرة لتجهيزات تأميم قناة السويس في الذكرى الـ ٦٤.. شاهد
صور نادرة لتجهيزات تأميم قناة السويس في الذكرى الـ ٦٤.. شاهد
صور نادرة لتجهيزات تأميم قناة السويس في الذكرى الـ ٦٤.. شاهد
صور نادرة لتجهيزات تأميم قناة السويس في الذكرى الـ ٦٤.. شاهد
صور نادرة لتجهيزات تأميم قناة السويس في الذكرى الـ ٦٤.. شاهد
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