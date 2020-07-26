عنصرية ضد الوافدين.. بيان عاجل من جمعية حقوق الإنسان الكويتية بعد ضرب مصري

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، منذ قليل، بيانًا عاجلًا استهجنت فيه حادث ضرب الشاب المصري، وليد، أثناء عمله بجمعية صباح الأحمد، من قبل مواطن كويتي.









وقال البيان الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية: "تكرار الاعتداءات على العمالة المهاجرة هي محصلة طبيعية لخطابات الكراهية والتحريض ضدهم".









وأضاف: "فريق الرصد الخاص بحقوق الانسان بها حصل على فيديو العامل الكاشير الذي تعرّض للصفع ثلاث مرات في جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية، من دون أن يُبدي أي ردة فعل سلبية تجاه الأمر، ما أدى إلى تقديم استقالة رئيس مجلس إدارة الجمعية لوكيل قطاع التعاون سالم بطاح الرشيدي إلا أن الأخير رفضها".









وتابع البيان: "في الوقت الذي تستنكر فيه الجمعية هذا التصرّف غير الإنساني، فإنها ترى أن تكرار الاعتداءات على العمالة المهاجرة هو محصلة طبيعية لخطابات الكراهية والتحريض ضدهم".









وحذرت الجمعية من أن "استمرارها يُعرّض النسيج الاجتماعي لخطر الانقسام، لا سيما إذا استمرت وسائل التواصل الاجتماعي في إفرازها بشكل ملحوظ من دون أن تلقى رفضًا مجتمعيًا عامًا تجاهها".









ولفت البيان إلى أنه "نظرًا لما تُشكله هذه الخطابات من خطورة تجاه السلم الإنساني، فقد تبنّت الجمعية مشروعًا يهدف إلى مواجهة خطابات الكراهية عبر إعلان المجتمع المدني لمجابهة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية خلال فترة جائحة كورونا".



