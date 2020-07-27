AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:00 ص
اوبل كروس لاند opel
اوبل كروس لاند opel crossland
Advertisements
اشرف عطية
قرر وكيل اوبل في مصر رفع اسعار سياراتة كروس لاند و استرا و جاء ارتفاعسعر اوبل كروس لاند opel crossland بقيمة وصلت الي 5000 جنيه على الفئتين المتوفرتين منها في مصر وهما فئة اليجانس و فئة T\L.

مواصفات اوبل كروس لاند opel crossland

تأتي السيارة  اوبل كروس لاند opel crossland بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو بقوة تصل الي 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ، وهو ما يوفر للسيارة امكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع استهلاك وقود بمعدل 5.4 لتر لكل 100 كم.

 
الأمان في اوبل كروس لاند opel crossland
اوبل كروس لاند opel crossland تأتي بتجهيزات امان كثيرة منها الوسائد الهوائية، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع الكترونى للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة ضغط الإطارات , جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، فوانيس ضباب أمامية وخلفية , إضاءة LED، اسبويلر خلفى، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، تكييف هواء مانيوال ونظام ركن ذكي.

أسعار اوبل كروس لاند opel crossland
تأتي اسعار السيارة  اوبل كروس لاند opel crossland بسعر 324.990 جنيه اما ثاني فئة فجائت بسعر 349.990 جنيه.
أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور
أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور
أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور
أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور
أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصفات وأسعار ام جي 6 mg بعد آخر تخفيض.. صور

وكيل أوبل يقرر رفع أسعار انسجنيا opel insignia في مصر

وكيل أوبل يقرر رفع أسعار جراند لاند opel grandland

سعر ومواصفات أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر.. صور

مواصفات وأسعار أوبل جراند لاند opel grandland.. صور

سعر ومواصفات بيجو 301 peugeot في مصر.. صور

ترشيحاتنا

أمطار خفيفة فى الصعيد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

عرض رسمي من الزمالك للتعاقد مع دونجا من بيراميدز

في البحر.. أحدث ظهور لـ هالة صدقي خلال قضاء عطلتها الصيفية

هل أبدأ بالصلاة الحاضرة قبل الفائتة أم العكس؟ الإفتاء توضح

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ ابريل الماضي

طقس عاصف حتى الثلاثاء.. الأمطار تكسو مكة المكرمة وسط ابتهالات لرفع البلاء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها