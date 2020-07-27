أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

مواصفات اوبل كروس لاند opel crossland





اوبل كروس لاند opel crossland

اوبل كروس لاند opel crossland

اوبل كروس لاند opel crossland تأتي بتجهيزات امان كثيرة منها الوسائد الهوائية، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع الكترونى للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة ضغط الإطارات , جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، فوانيس ضباب أمامية وخلفية , إضاءة LED، اسبويلر خلفى، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، تكييف هواء مانيوال ونظام ركن ذكي.







أسعار اوبل كروس لاند opel crossland

تأتي اسعار السيارة اوبل كروس لاند opel crossland بسعر 324.990 جنيه اما ثاني فئة فجائت بسعر 349.990 جنيه.

قرر وكيل اوبل في مصر رفع اسعار سياراتة كروس لاند و استرا و جاء ارتفاعسعر اوبل كروس لاند opel crossland بقيمة وصلت الي 5000 جنيه على الفئتين المتوفرتين منها في مصر وهما فئة اليجانس و فئة T\L.تأتي السيارةبمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو بقوة تصل الي 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ، وهو ما يوفر للسيارة امكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع استهلاك وقود بمعدل 5.4 لتر لكل 100 كم.الأمان في