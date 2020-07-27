ارتفاع تاريخي لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020

، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك

الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.









ويفسر أساتذة الاقتصاد، سبب ارتفاع سعر الذهب في تلك الآونة بالنظرية الاقتصادية الأشهر التي تحكم أسعار السوق عموما، من خلال العرض والطلب.





وأكد الخبراء أن سبب الزيادة العالمية وكذلك المحلية على طلب المعدن النفيس كونه مدخرا آمنا في وقت لا يمثل فيه الدولار وعاء آمن بسبب الأحداث العالمية والتوترات مع الصين فضلا عن جائحة كورونا، تسبب في قلة العرض ومن ثم زيادة أسعار الذهب على المستوى المحلى في زيادة غير مسبوقة.



