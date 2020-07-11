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اقتصاد

أسعار الذهب فى بداية التعاملات

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 ص
ذهب ودولارات
ذهب ودولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب فى مصر خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 11-7-2020 .

سجل سعر الذهب لـلجرام من عيار 21 الأكثر انتشارًا 799 جنيهًا، بعد ان سجل 800 جنيهًا  صباح اليوم، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

وقال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الذهب يكسر نقطه دعمه عند 1800 دولار للأوقية ليصل الي 1797 دولار، و بالتالي من المتوقع تراجع السعر عن 800 جنيه للجرام عيار 21 مع بدايه فتح الأسواق في مصر . 

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واضاف واصف، أن الذهب لايزال الأكثر جاذبية للاستثمار في ظل الظروف الاقتصاية الراهنة مع انتشار فيروس كورونا في الولايات الثلاثة الأكثر كثافة سكانية كاليفورنيا وتكساس و فلوريدا.
 
وأشار، إلى أنه فى  ظل ظروف عدم تأكد ما اذا كان الرئيس ترامپ سوف يخوض الانتخابات الأمريكية القادمة في شهر نوفمبر  2020 مما يؤدي الي التشكك في استمرار السياسات النقدية الأمريكية الحالية.

ويقدم "صدى البلد" خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

عيار 18 : 684.85 جنيه 

عيار 21 : 799 جنيه 

عيار 24 : 913.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6392 جنيه 

السعر العالمي : 1797 دولار 
 
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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