أسعار الذهب فى بداية التعاملات

وقال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الذهب يكسر نقطه دعمه عند 1800 دولار للأوقية ليصل الي 1797 دولار، و بالتالي من المتوقع تراجع السعر عن 800 جنيه للجرام عيار 21 مع بدايه فتح الأسواق في مصر .





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واضاف واصف، أن الذهب لايزال الأكثر جاذبية للاستثمار في ظل الظروف الاقتصاية الراهنة مع انتشار فيروس كورونا في الولايات الثلاثة الأكثر كثافة سكانية كاليفورنيا وتكساس و فلوريدا.

وأشار، إلى أنه فى ظل ظروف عدم تأكد ما اذا كان الرئيس ترامپ سوف يخوض الانتخابات الأمريكية القادمة في شهر نوفمبر 2020 مما يؤدي الي التشكك في استمرار السياسات النقدية الأمريكية الحالية.



