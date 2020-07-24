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توقعات بوصول جرام الذهب عيار 21 إلى ألف جنيه خلال أسبوع

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:08 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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هاجر إبراهيم
توقع أمير رزق، عضو شعبة الذهب، وصول جرام الذهب عيار 21 إلى ألف جنيه فى خلال أسبوع، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء في الذهب فى تلك الفترة  تكاد تكون معدومة.


وأضاف "رزق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كل اللى عايز يشترى الذهب منتظر أن ينخفض، وكل اللى عايز يبيع بيقولوا لا دا ممكن يعلى أكثر"، كاشفا عن وجود طمع بالأسواق الآن.


وأكد أن حالة التذبذب فى أسعار الذهب مستمرة حتى يصل عيار 24 إلى 2000 دولار بالسوق العالمى، مضيفا أن جميع التجار يريدون انخفاضه حتى تستمر حركة الشراء.


وأشار إلى أن الاتفاق التركى الروسي حول ليبيا وغيرها من الأزمات العالمية ساهم فى انخفاض الأسهم الأمريكية ورفع أسعار الذهب.
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