البرازيل تعلن تسجيل 24578 إصابة جديدة بكورونا و555 حالة وفاة

أعلنت وزراة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 24 ألف و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2 مليون و419 ألفا و91 إصابة.





فيما سجلت البرازيل 555 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 87 ألفا و4 حالة وفاة.





وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن نتائج التحاليل أثبتت سلبية إصابته بفيروس كورونا.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا جاء في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).





وكان الرئيس البرازيلي أعلن في السابع من شهر يوليو الجاري إصابته بفيروس "كورونا".





يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.