من بينها القلي.. طرق غير صحية تجعل تناول اللحم غير صحي

أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك،ومع قرب حلول هذه المناسبة يحرص الكثيرون على تناول أطباق اللحم بطرق مختلفة ومتنوعة، ولكن هناك بعض طرق طهى اللحم غير الصحية والتى تؤدى إلى الإصابة بالكثير من الأضرار الصحية.





وأوصت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري مسئول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، بالإبتعاد عن طهي اللحم الأحمر بهذه الطرق وأبرزها على النحو التالي:





- عدم قلي اللحم فى الزيت لأنه مضر للغاية ويؤدى إلى ارتفاع الكوليسترول فى الدم وتصلب شرايين وجلطات وارتفاع الضغط ايضا.





-عدم الشوي على الفحم وملامسة اللحم للفحم أو الأسياخ الحديد التي تحمل صدأ وبكتريا ضارة مما يعمل على حدوث تفاعل مع اللحم ويسبب تسمم غذائي.





وأضافت سماح نوح أن الشوي عموما على الشوايات ينصح به مرة واحدة فقط إسبوعيا او مرة شهريا ، وذلك لأن هناك عناصر نيتروجينية وثاني أكسيد الكربون تخرج من اللحم او تتكون في اللحم عند عملية الشواء وفقد الدهون الطبيعية من اللحم لها أضرار بالغة على مرضى الكبد والكلي.





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- طهي اللحم في الفرن مع بقدونس و كرفس وجزر، فهذه الخضروات تمتص الدهون الموجودة في اللحم بنسبة كبيرة بالإضافة إلى أن حرارة الفرن قوية لقتل اي ميكروب ، وينصح بهذه الطريقة عند طهي اللحم الضاني.





- الطهي في الكيس الحراري صحي ومهم .





-السلق في ماء قليل ثم نشوح اللحم اولا بدون اي دهون خارجية حتى يأخذ لون ثم يوضع فى وعاء به جزر كرفس بصل كرات وماء يغطي نصف اللحم فقط وعندما تمتص الماء ضيفي ماء قليل بماء قليل حتى ينضج اللحم ؛ لأن كثرة الماء في سلق اللحم يفقد ها قيمتها الغذائية العالية.



