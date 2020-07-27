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مرأة

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:29 ص
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الاثنين الموافق 27 يوليو، عيد ميلاد الفنانة السورية سلاف فواخرجي والتى أتمت عامها الـ 42، وتعد سلاف من النجمات اللاتي يتمتعن بحضور لافت.

وتتميز سلاف فواخرجي بأنها تحرص على اختيار الأزياء وقطع الملابس البسيطة وغير المبالغ فيها مما يزيد من جاذبيتها، فهي تعتمد على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة.

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وكشفت صور  الفنانة السورية سلاف فواخرجي على انستجرام عن اختيارها لصيحات المكياج المتناسقة معها والتى  تكشف عن جمال ملامحها، فهي تعتمد على الألوان الجاذبة سواء كانت صاخبة أو هادئة لتبرز أناقتها.

وتحرص أيضا سلاف فواخرجي على الظهور من حين لأخر بـ لوك جديد و مختلف من خلال تسريحات و قصات الشعر التى تظهر بها، فقد ظهرت بالشعر الطويل المموج و الأنسيابى و اعتمدت ايضا على الشعر القصير المتناسق مع وجهها و الذي كشف عن جمالها.

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها
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