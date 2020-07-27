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أخبار العالم

من بينها مكة..أمطار غزيرة بعدة مناطق والدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:44 ص
الدفاع المدني
الدفاع المدني
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محمود نوفل
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التغييرات الجوية التي ستشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة حيث دعت الجميع لضرورة توخي الحذر والحيطة.

ويُشار الي ان هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية قد توقعت ان تشهد المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة هطول أمطار متوسطة الي غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي الي جريان لسيول ، بالإضافة الي تدنٍ في مدي الرؤية .


وأوضحت الهيئة في تقرير لها ان محافظات " : أضم - الجموم - الخرمة - الطائف - العاصمة المقدسة - العرضيات - الكامل - المويه - تربه - خليص - عرفات - مزدلفه - ميسان" ستشهد  اعتبارا من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء هذا اليوم (الاثنين) تقلبات جوية وأمطار ا. 


وناشد الدفاع المدني بمنطقة مكة الجميع بضرورة متابعة تقارير ‏الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.


كما أهابت  مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار، والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.
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