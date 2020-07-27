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حوادث

لعدم التزامهم بارتداء الكمامات.. ضبط 1748 سائق نقل جماعيا في 24 ساعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:25 م
ضبط 1748 سائق نقل
ضبط 1748 سائق نقل جماعي
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1748) سائق نقل جماعيا لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

 جار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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