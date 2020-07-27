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حوادث

سقط من الدور الرابع.. مصرع طالب أثناء تصليح الدش بمنيا القمح

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:27 م
مصرع طالب اثناء تصليح
مصرع طالب اثناء تصليح الدش بمنيا القمح
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محمد الطحاوي

لقى طالب بالثانوى التجارى بقرية الربعماية التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية،اليوم ،مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بمسكنه أثناء تصليحه طبق الدش.

 

تم إخطار نيابة منيا القمح، وجاري تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي منيا القمح .



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فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح، يفيد مصرع " أمير ع" 17 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى التجاري، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع بمسكنه أثناء تصليحه طبق الدش.

 

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح العام، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمبااشرة التحقيقات.

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