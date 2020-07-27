كبير المنقذين: أنتشل جثث الغرقى منذ 40 عامًا لوجه الله ولا أتقاضى أجرًا "فيديو"

قال الكابتن هشام الشوبكي، كبير المنقذين، إنه يعمل في مجال الغطس وإنقاذ الغرقى وانتشال الجثامين منذ أكثر من 40 عامًا، لافتًا إلى أنه لايوجد أى عملية اتقاذ يطلب فيها إلا ويلبى النداء، معقبًا أنه يتقاضى ثمن ايجار المعدات فقط وهى 3 آلاف جنيه، وثمن الانتقال للمحافظة".





وأشار الشوبكى خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، ان هناك أشخاصا يعترضون على تقاضي إيجار المعدات، مشيرًا إلى أن مجهوده هو وأبناؤه لله، منوهًا بأن ابنته تشارك معه في كافة عمليات الإنقاذ.





وأوضح أن عملية انقاذ وانتشال الجثامين للغرقى صعبة ولكنه يقوم بها من أجل مساعدة أهل الغريق، مؤكدًا أن النيل والبحر مقبرة ربانية ويبتلع كل عام مئات الجثث، منوهًا بأن النيل يشهد أصعب انواع انتشال الغرقى.





وأشار إلى أن من أصعب حالات الانقاذ الذي قام بها كانت فى ترعة المريوطية حيث انتشل جثث طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ووالدها، مضيفًا " دى من أسوأ حالات الانقاذ ومن أصعب الصور أنقذت ملك 3 سنوات وبكيت عليها شهرًا".