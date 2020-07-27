وزير الخارجية السعودية: نجدد تأييدنا ودعمنا لإعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا "فيديو"

أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، دعم إعلان القاهرة وموقف المملكة الثابت من اهمية الحل الوضع الليبي من خلال المشاروات السياسية السلمية من خلال وقف اطلاق النار واحترام الأمن القومي المصري.





وقال وزير الخاريجة السعودى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أنه مع منع التدخلات في الشئون الداخلية للبلاد، منوهًا باستمرار بلاده في التنسيق بين البلدين في محاولة لايجاد فرص.





وتابع وزير الخاريجة السعودي: "وجدنا أن هناك توافقا كاملا بين الرؤية المصرية وسنستمر فى التنسيق الكثيف بيننا وعلى اتصال مستمر وسنكون يد واحد ان شاء الله".





وأكد أن المباحثات الثنائية مع نظيره المصرى سامح شكرى، تناولت التعاون الثنائى ومواجهة التحديات بالمنطقة.