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سامح شكري: الموقف المصري يدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:36 م
سامح شكرى، وزير الخارجية
سامح شكرى، وزير الخارجية
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هاجر إبراهيم

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الموقف المصري هو داعم لتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا فى إطار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه أمر واضح عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو.


وأضاف "شكرى" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن قرار وقف إطلاق النار فى ليبيا ليس هدفه التصعيد، وإنما إلى يهدف إلى إستقرار الوضع على الساحة الليبية وجعل هناك مجال لانخراط كافة عناصر الشعب الليبي في العملية السياسية.


وأشار إلى أن العملية السياسية وإنخراط الشعب الليبي لها يستهدف وضع حد لمعاناته وحل كافة القضايا المرتبطة خاصة بما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي فى وجود حكومة تستطيع أن تلبى وتفى بالخدمات للشعب فى إطار وضع مسئوليات لمجلس النواب للإشراف على الحكومة.


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