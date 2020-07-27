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ديني

هل يجوز صيام يوم عرفة بنية قضاء النذر .. عالم أزهري يجيب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:00 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده وصيامه يحرم على الواقف بعرفة، فمن لم يكتب له الحج عليه بصيامه للحصول على هذا الأجر العظيم.

وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال شخص يقول علي نذر صيام يوم فهل أصوم يوم عرفة بنية قضاء النذر ؟. قائلا : الوفاء بالنذر واجب عليك يجب أن تؤديه لا محالة لقوله تعالى : "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا" .

وأوضح الأطرش قائلا: النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام أو طوال حياتك بعد سنة سنتين ثلاث سنوات فالأفضل أن تصوم يوم عرفة بنية الوقوف بعرفة لتحصل على الثواب كاملا.

وتابع: أما النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام لتحصل على ثواب الوفاء بالنذر وثواب يوم عرفة، وإن فعلت غير ذلك فلك الأجر والثواب في أي حال .

يكفر ذنوب سنتين .. فضل صيام يوم عرفة

قال شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام باعتبارها منسكا من مناسك الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن الأضحية فيها تشبه كبير بأداء فريضة الحج.

وأضاف "علام"، أنه يستحب أن يتشبه الفرد الذي لم يؤد فريضة الحج هذا العام بالصوم والذكر وصلة الرحم وحلق شعر الرأس تشبها بالحجيج مع بداية شهر ذي الحجة، إضافة إلى صوم يوم عرفة باعتباره سنة مؤكدة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتكفيرا لما مضى، إضافة إلى أداء صلاة العيد والنحر بعد الصلاة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم يوم عرفة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحث عليها في كلامه الصحيح المرفوع.

واستشهدت الإفتاء في فتوى لها، فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وأوضحت: فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.
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