فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة بي .تك للتكنولوجيا التطبيقية

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فيديو جراف.. تفاصيل فصل وسجن أستاذ بجامعة الزقازيق لمشاركته في مظاهرات الإخوان









وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي.تك للتجارة والتوزيع، لإطلاق المدرسة.









ونستعرض المزيد من التفاصيل عن كل ما يخص مدرسة بي. تك للتكولوجيا التطبيقية من خلال الفيديوجراف التالي.