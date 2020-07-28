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فيديو جراف

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة بي .تك للتكنولوجيا التطبيقية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:53 م
مدارس بي تك للتكنولوجيا
مدارس بي تك للتكنولوجيا التطبيقية
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ياسمين بدوي - اعداد منار شعبان
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لمدرسة "بي.تك" للتكنولوجيا التطبيقية كأول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر.


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وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي.تك للتجارة والتوزيع، لإطلاق المدرسة.


ونستعرض المزيد من التفاصيل عن كل ما يخص مدرسة بي. تك للتكولوجيا التطبيقية من خلال الفيديوجراف التالي.
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