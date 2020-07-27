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ديني

الأمم المتحدة: «بوكو حرام» قتلت 801 طفل.. ومرصد الأزهر: يتنافى مع تعاليم الإسلام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:02 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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محمد شحتة
قالت منظمة الأمم المتحدة إن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية قتلت 801 طفل وبترت أطراف 632 آخرين في الفترة من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2019.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أمس، أن نحو 578 طفلًا قد أجبروا على القيام بهجمات انتحارية، وأكثر من 400 آخرين قد اختطفوا أثناء الفترة المذكورة.

من جانبه يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تلك الجماعة تعتمد أيديولوجيتها على استباحة الدماء والأعراض زعمًا منها أن ذلك من الدين!

وأكد المرصد أن قتل «بوكو حرام» للأطفال أو استغلالهم في تنفيذ عمليات إرهابية أمر يتنافى مع تعاليم الإسلام التي حضَّت على الرحمة بالصغير والاعتناء بتنشئته؛ حتى يكون من شباب الغد الذين تنعقد عليهم آمال المستقبل.
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