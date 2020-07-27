ننشر القائمة النهائية لأسماء ورموز مرشحي مجلس الشيوخ فردى بالدقهلية

اعلنت اللجنة المسئولة عن طلبات الترشح ل مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الدقهلية، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2020 بالنظام الفردى بدائرة المحافظة.





فيما بلغ عدد المرشحين على مقاعد الفردي بدائرة المحافظة 43 مرشح للتنافس على 6 مقاعد على مستوى المحافظة منهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشحان عن حزب المؤتمر، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن ومرشحان عن حزب الوفد ومرشح عن حزب الجيل و29 مرشح مستقل.





فيما فيما جاء اعلان القائمه النهائية اليوم عقب استبعاد مرشح عن حزب الوفد ليصبح عدد مرشحى الوفد مرشحان بدلا من 3 مرشحين كما جرى إضافة مرشح مستقل فى نهاية المرشحين.





وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية المستشارين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود اسماعيل قد استقبلت طلبات المرشحين فى المواعيد المحدده حتى تم إغلاق باب التقدم.



