AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ننشر القائمة النهائية لأسماء ورموز مرشحي مجلس الشيوخ فردى بالدقهلية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:55 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
اعلنت اللجنة المسئولة عن طلبات الترشح لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الدقهلية، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2020 بالنظام الفردى بدائرة المحافظة. 

فيما بلغ عدد المرشحين على مقاعد الفردي بدائرة المحافظة 43 مرشح للتنافس على 6 مقاعد على مستوى المحافظة منهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشحان عن حزب المؤتمر، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن ومرشحان عن حزب الوفد ومرشح عن حزب الجيل و29 مرشح مستقل.

فيما فيما جاء اعلان القائمه النهائية اليوم عقب استبعاد مرشح عن حزب الوفد ليصبح عدد مرشحى الوفد مرشحان بدلا من 3 مرشحين كما جرى إضافة مرشح مستقل فى نهاية المرشحين.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية المستشارين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود اسماعيل قد استقبلت طلبات المرشحين فى المواعيد المحدده حتى تم إغلاق باب التقدم.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين بالخارج سيجرى يومى ٩ و١٠ أغسطس ويجرى التصويت بالداخل يومى ١١ و١٢ أغسطس والنتيجة يوم ١٩ أغسطس وإعادة تصويت المصريين في الخارج يومى ٦ و٧ سبتمر وإعادة التصويت بالداخل يومى ٨ و٩ سبتمبر وإعلان النتائج النهائية يوم ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
ننشر القائمة النهائية لأسماء ورموز مرشحي مجلس الشيوخ فردى بالدقهلية
ننشر القائمة النهائية لأسماء ورموز مرشحي مجلس الشيوخ فردى بالدقهلية
ننشر القائمة النهائية لأسماء ورموز مرشحي مجلس الشيوخ فردى بالدقهلية
ننشر القائمة النهائية لأسماء ورموز مرشحي مجلس الشيوخ فردى بالدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات مجلس الشيوخ.. ارتفاع عدد المتقدمين للترشح بالدقهلية إلى 20 خلال يومين

بعد استبعاد 3 مرشحين منها.... ننشر القائمة النهائية لحزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ..ارتفاع عدد المتقدمين للترشح إلى 22 في الدقهلية

اليوم.. تقدم ٤ مرشحين جدد لانتخابات الشيوخ في الدقهلية والعدد يرتفع لـ ٢٦ مرشحا

غرفة عمليات مستقبل وطن ببورسعيد: 9 مرشحين تقدموا بأوراقهم لمجلس الشيوخ

في اليوم السادس.. 7 مرشحين يتقدمون لانتخابات الشيوخ بالدقهلية

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لسؤال تمجيد الفتح العثماني في امتحان العربي للدبلومات الفنية

ترحيل حنين حسام ومودة الادهم لسجن القناطر

مشاجرة بين والد حنين حسام وخالها عقب حبسها سنتين

5 لاعبين تحت المقصلة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي .. تعرف عليهم

10 معلومات رسمية عن نتيجة الثانوية العامة 2020

عايدة كامل تثير قلق جمهورها: أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون مقدمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

قبل العيد .. أسهل طرق تنظيف البشرة في المنزل

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور