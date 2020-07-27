ننشر القائمة النهائية لأسماء ورموز مرشحي مجلس الشيوخ فردى بالدقهلية

اعلنت اللجنة المسئولة عن طلبات الترشح لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الدقهلية، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2020 بالنظام الفردى بدائرة المحافظة.
فيما بلغ عدد المرشحين على مقاعد الفردي بدائرة المحافظة 43 مرشح للتنافس على 6 مقاعد على مستوى المحافظة منهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشحان عن حزب المؤتمر، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن ومرشحان عن حزب الوفد ومرشح عن حزب الجيل و29 مرشح مستقل.
فيما فيما جاء اعلان القائمه النهائية اليوم عقب استبعاد مرشح عن حزب الوفد ليصبح عدد مرشحى الوفد مرشحان بدلا من 3 مرشحين كما جرى إضافة مرشح مستقل فى نهاية المرشحين.
جدير بالذكر أن تصويت المصريين بالخارج سيجرى يومى ٩ و١٠ أغسطس ويجرى التصويت بالداخل يومى ١١ و١٢ أغسطس والنتيجة يوم ١٩ أغسطس وإعادة تصويت المصريين في الخارج يومى ٦ و٧ سبتمر وإعادة التصويت بالداخل يومى ٨ و٩ سبتمبر وإعلان النتائج النهائية يوم ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.