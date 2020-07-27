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أخبار العالم

إسرائيل توسع نطاق القصف في لبنان..واشتباكات بالأسلحة الرشاشة على الحدود

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "الحرة" أن دائرة القصف الإسرائيلي في هذه الأثناء اتسعت لتشمل بلدة المجيدية الحدودية ومحيط تلال كفرشوبا الحدودية.

وقال جيش الاحتلال أن هناك اشتباكات متواصلة في المنطقة الحدودية مع لبنان واجتماع عاجل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس على ضوء التطورات الحدودية.

وأضافت القناة أن اشتباكات دائرة بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية في مزارع شبعا الحدودية.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن حزب الله أطلق صاروخا موجها على آلية إسرائيلية في هجوم بمزارع شبعا.

 وذكرت وسائل إعلام عبرية ، أن صاروخ كورنيت تابع لحزب الله اللبناني استهدف آلية إسرائيلية، بينما أغلق جيش الاحتلال منطقة في مرتفعات الجولان.
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