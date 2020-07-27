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شكرى: مصر ستدافع عن مصالحها ولن تقبل أى نوع من التعدى على حدودها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:49 م
سامح شكرى ، وزير
سامح شكرى ، وزير الخارجية
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ريهام فيكتور
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن العناصر الإرهابية استهدفت الأمن القومى العربى سواء فى ليبيا أو العراق أو سوريا ومحاولة الإرهاب فى الانتشار إلى الإطار الإفريقى وغير ذلك.

وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الموقف المصري هو داعم لتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا فى إطار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه أمر واضح عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو.

وأشار إلى أن العملية السياسية وانخراط الشعب الليبي لها يستهدف وضع حد لمعاناته وحل كل القضايا المرتبطة خاصة بما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي فى وجود حكومة تستطيع أن تلبى وتفى بالخدمات للشعب فى إطار وضع مسئوليات لمجلس النواب للإشراف على الحكومة.

وتابع أننا نسعى فى كل القضايا سواء سورريا وليبيا  للحل السلمي ولكن فى نفس الوقت مصر استهدفت من قبل التنظيمات الإرهابية وتعرض شعبها للاستهداف الذي نفذ إلى الأراضى المصرية من الوباء الموجود فى ليبيا.

وأكد أن مصر سوف تدافع عن مصالحها ولن تقبل أى نوع من التعدي أو اختراق الحدود التى تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والأمن القومى لمصر.

وأوضح أن هناك توافقا مصريا سعوديا فيما يتعلق بمواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، وأنه تم التحدث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في هذا الشأن.
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