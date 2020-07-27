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مرأة

3 عناصر غذائية تحتاج إليها المرأة المرضعة.. تعرفى عليها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يجب على المرأه المرضعة الاهتمام بالعناصر الغذائية الهامة لصحة طفلها ولتوفير ونصحت استشاري التغذية العلاجية سهام سوقية، بضرورة الحرص على توافر بعض الفيتامينات والأملاح أبرزها :

الكالسيوم
يتوجب على المرآة المرضعة حتى لاتخسر مخزونها من هذا المعدن وتتعرض لمرض ترقق العظام أن تستهلك حوالي 4-5 حصص من الحليب ومشتقاته كما كانت تفعل خلال فترة الحمل.

الحديد
من الضروري أن تحصل المرأة المرضعة على هذا المعدن من اللحوم بكافة أنواعها وخاصة الكبدة واللحوم الحمراء وأن تستمر بتناول الجرعات الإضافية التي وصفت لها خلال الحمل.

السوائل
أن تتناول 8أكواب تقريبا من الماء بالإضافة إلى الحساء والزهورات كالبابونج، اليانسون والشومر.
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