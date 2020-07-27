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محافظات

توفي أثناء العمل.. محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة مسئول بدسوق

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:35 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، واجب العزاء لأسرة إبراهيم فتح الله، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الذي وافته المنية، أثناء تأدية عمله. 

وقال محافظ كفر الشيخ ، إن إبراهيم فتح الله ، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، رحمه الله كان مثالًا نحترمه، ويكفينا شرفًا أنه توفي أثناء أداء عمله، مضيفًا "أنا تحت أمر أسرته".

ووعد محافظ كفرالشيخ، أسرة رئيس قسم الإشغالات بمدينة دسوق، خلال تقديمه واجب العزاء، يرافقه اللواء أشرف موافي، السكرتير العام، بتلبية كل مطالبهم وحضور حفل زفاف ابنته كأب لها. 

وكان إبراهيم فتح الله، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وافته المنية أثناء تأدية عمله في إزالة الإشغالات بشوارع مدينة دسوق.

 وسقط مغشيًا على الأرض، وجرى نقله لمستشفى دسوق العام، لإسعافه، ولكنه توفى قبل وصوله للمستشفى، وفارق الحياة.

توفي أثناء العمل.. محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة مسئول بدسوق
توفي أثناء العمل.. محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة مسئول بدسوق
توفي أثناء العمل.. محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة مسئول بدسوق
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