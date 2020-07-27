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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. مصريون ينتفضون بعد صفعة "وليد" بالكويت.. أصالة تهنئ أسما المنور بعيد ميلادها.. أحمد السقا يشارك جمهوره صورة جديدة له.. تداول صور لـ نجاة الصغيرة بعد سنوات من الغياب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

انتفض عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر إثر حادثة صفع العامل المصرى بالكويت.
ودشن رواد تويتر هاشتاج حق العامل المصرى ، وجاء ذلك بعد إنتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لمواطن كويتى بأحد الأسواق وهو يصفع شابا مصريا.


علق محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى، على بقاء فريقه في منافسات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد تعادل فريقه مع وست هام يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

حرصت الفنانة أصالة، على تهنئة النجمة أسما المنور بمناسبة عيد ميلادها، حيث قامت بنشر صورتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ووجهت رسالة لها.

وقالت أصالة: "كلّ سنه وأنتي الصّديقه لقلبي ولروحي ياأسمتي الغاليه الخلوقه، الوقت معك ممتع ومُفيد .. وصوتك حتّى في الكلام ، يملئ الدّنيا أمان ودفا.. لقلّبك وروحك وصوتك منّي محبّتي وتعلّقي ياصديقتي ، #أصاله".


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعه من الصور للفنانة المعتزلة نجاة الصغيرة وهي تجلس في الشارع.
وزعم عدد من المارة انها الفنانة نجاه الصغيره وهي ترتدي نقابا وتجلس في الشارع بعد إخلاء عمارة الشربتلي التي تسكن فيها بمنطقة الزمالك بالقاهرة، نظرًا لتأثرها بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

شارك النجم أحمد السقا متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق حمد السقا، على الصورة قائلا: "صباح الفل".
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