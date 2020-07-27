AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

توك أبوك.. سيت كوم جديد للكاتب والسيناريست عز عزام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:06 م
عز عزام
عز عزام
Advertisements
سعيد فراج
انتهى الكاتب والسيناريست محمد عزالدين، الشهير بعز عزام، من كتابة سيت كوم جديد يحمل عنوان "توك أبوك"، استعدادًا لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على أبطاله. 

وقال محمد عزالدين، إن السيت كوم يدور في إطار كوميدي إجتماعي من خلال 3 أجزاء؛ كل جزء يدور في 30 حلقة، ويتناول المسلسل المشاكل الاجتماعية التي أصابت الأسر المصرية بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وأخرها تطبيق "التيك توك" الذي بدأ انتشاره بكثرة خلال الفترة الماضية وسيظهر تأثيره في 2021. 

وأوضح "عزالدين"، أن المسلسل يعد تجربة كوميدية جريئة في تناولها عن الأسر المصرية، وجاري عقد جلسات عمل مع إحدى شركات الإنتاج لبدء التصوير والاستقرار على فريق العمل. 

يذكر أن "عزالدين"، له تجارب في عدد من الورش الفنية، كما شارك فى كتابة عدد من المسلسلات الرمضانية للإذاعة المصرية وإذاعة الشباب والرياضة رمضان 2019. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤسسة مسلسل رمضاني جديد من بطولة بيومي فؤاد

السقا يمازح هنيدي بفيديو على التيك توك

"راجل ونص".. مسلسل إذاعي للكاتبة نسمة الجوهري لإنصاف المرأة في المجتمع الذكوري

الكاتب محمد سعد يواصل التحضيرات الأخيرة لـ"يوم ليك ويوم عليك"

ترشيحاتنا

حنين حسام ومودة الأدهم.. تفاصيل رحلة الثراء السريع والشهرة المشبوهة ..فيديو

خاص| الأهلي يقترب من التعاقد مع هداف إفريقيا بطريقة مبتكرة

بعد تطويرها بأحدث التقنيات.. مجلس الأهلي يفتتح قناة النادي اليوم

في ذكرى رحيل رشدي أباظة.. عدد زيجات دنجوان السينما وسر إدمانه الخمور والحشيش

وادي دجلة يحسم موقف رحيل بيكهام وعبدالعاطى للأهلى والزمالك فى الصيف

رونالدو وليفاندوفسكي وإيموبيلي .. من يخلف ميسي في التتويج بالحذاء الذهبي الأوروبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. طريقة عمل مكرونة بالمشروم

أسعار سيارات شيفروليه chevrolet اليوم في مصر .. صور

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات