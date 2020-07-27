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محافظات

السويس تستعد لاستقبال عيد الأضحي المبارك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:21 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
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حسن غنيمة

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس رفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحي.


وأشار إلى أهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي أي بلاغات ترد والاستجابة لها من قبل المسئولين خلال إجازة العيد.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة ديوان عام المحافظة بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظبم السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء خالد متولي نائب مدير الأمن.


وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، وجاهزية أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة والتأكيد على توفير كل الأدوية المطلوبة، مشددا على التنسيق بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحى لاستقبال أى حوادث.

وأشار صقر إلى أهمية تكثيف التواجد الأمني بالطرق الرئيسية التي تربط محافظة السويس بالمحافظات المجاورة، مؤكدًا ضرورة التواجد بالشوارع والميادين.

وأعطى المحافظ توجيهات لمسئولي التنمية السياحية بالمرور على القرى السياحية للتأكيد على نسبة الإشغال وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخلها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما أكد على إدارة الشواطئ والشاليهات بالمحافظة الالتزام بالقرارات الصادرة ومنع دخول المواطنين للشواطئ العامة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء باستمرار العمل لتلقي طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع التوجية باتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة المخالفات فورا، وتم تكليف جهاز الإنارة العامة وإدارات الكهرباء بالأحياء بمراجعة أعمدة الإنارة ومراجعة الكابلات والاسلاك المكشوفة حرصا على حياة المواطنين.

أكد صقر على فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإلغاء الإجازات وانتشار فرق الطوارئ على مستوى الأحياء ومراجعة أغطية غرف تفتيش الصرف الصحي بالشوارع، مشددا على مسئولي المرافق العامة بعدم قطع المياه والكهرباء خلال الإجازة.

وكلف المحافظ مدير عام التموين بتوفير اللحوم والسلع الغذائية بالمجمعات والمنافذ الاستهلاكية للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف المرور على الأسواق والمحلات للتأكيد على ضبط الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية واللحوم.

وكلف محافظ مدير عام مديرية الأوقاف بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن صلاة عيد الأضحي .

وقرر المحافظ منع الذبح في الشوارع، وتشكيل لجنة من الأحياء والطب الوقائي والبيئة والمرافق لرصد مخالفات الذبح خارج المجزر أواى مخالفات بيئية أخرى تضر بالمواطنين والشكل الجمالي بالشوارع، مؤكدا على مدير عام مديرية الطب البيطري بتوفير كل الإمكانيات بمجزر السويس لاستقبال أضاحي المواطنين خلال إجازة العيد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظة السويس استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك بحضور كل العقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الصحة واشغال بورتوفيق والتموين وال‘وقاف والتعليم والكهرباء والحماية المدنية والمرور والمرافق ومباحث التموين وجهاز النظافة والتجميل والحدائق والطب البيطري والمياه والصرف الصحي والاسعاف والمتابعة والأسواق والمكتب الفني وجميع الجهات المعنية.

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