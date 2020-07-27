ليست منهما الصين.. الصحة العالمية: دولتان تهزمان فيروس كورونا

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إن الحكومات التي تتفاعل بسرعة بشأن فيروس كورونا المستجد Covid-19 تستحق الإشادة الدولية، مشيرًا إلى دولتين في آسيا ليست منهما الصين، نجحتا في محاصرة الوباء رغم ظهوره الثاني بقوة في العاصمة بكين خلال الأسابيع الماضية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.









وذكر "رايان"، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين في جنيف، "إن القاضي الحقيقي والاختبار لقدرة الدولة وتصميمها على المواجهة، هو في مدى سرعة استجابة كل دولة وشمولها لتلك الإشارات التي تشير إلى عودة المرض".





وأضاف "أعتقد أن كلًا من أستراليا واليابان تستحقان الكثير من الثناء للطريقة التي يحاولان بها احتواء المرض على المستوى على مستوى المجتمع".





ولفت مسئول منظمة الصحة العالمية إلى أن ما تحاول الدولتان فعله فعلًا هو "التأكد من أن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا لأقل عدد، وعدم انتشار العدوى بالمجتمع ".









وبشكل كبير استطاعت أستراليا محاصرة الفيروس، حيث يبلغ عدد المصابين به نحو 15 ألف، بينما لم يتجاوز عدد المتوفين به ال170 شخصًا.





أما اليابان فعدد من أصيب بها بكوفيد19، فنحو 31 ألف مصاب، و1000 حالة وفاة.





أما الولايات المتحدة، فتكتسح العالم هي والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك في اعداد المصابين والمتوفين.



