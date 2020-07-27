بوابات تعقيم وكمامات.. إعلام القاهرة تعلن إجراءاتها الاحترازية باختبارات القدرات

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إلاعلام بجامعة القاهرة، إن التسجيل باختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية سيبدأ اعتبارا من يوم 6 أغسطس المقبل على أن يتم بدء الامتحانات يوم 8 أغسطس بحضور العدد المسموح به من الطلاب المختبرين وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.





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وأضافت "مصطفى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه تم وضع بوابات التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة، كما يلتزم الطلاب بالحضور بالكمامات .





وقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات.



وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى الثلاثاء الماضي برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019 /2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل كل العقبات، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كل الإمكانات للطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.