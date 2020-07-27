AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بوابات تعقيم وكمامات.. إعلام القاهرة تعلن إجراءاتها الاحترازية باختبارات القدرات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:15 م
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
Advertisements
قسم التعليم

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إلاعلام بجامعة القاهرة، إن التسجيل باختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية سيبدأ اعتبارا من يوم 6 أغسطس المقبل على أن يتم بدء الامتحانات يوم 8 أغسطس بحضور العدد المسموح به من الطلاب المختبرين وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.


اقرأ أيضا:

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكانك في تنسيق الجامعات الخاصة 2020
الأعلى للجامعات الخاصة: 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة


وأضافت "مصطفى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه تم وضع بوابات التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة، كما يلتزم الطلاب بالحضور بالكمامات .


وقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات.

 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى الثلاثاء الماضي برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

  

وثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019 /2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل كل العقبات، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كل الإمكانات للطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات يعلن بدء اختبارات القدرات 8 أغسطس المقبل

توجيهات وزير التعليم العالي للكليات بشأن اختبارات القدرات .. اعرف تفاصيلها الآن

تنسيق 2020.. تفاصيل اختبارات القدرات للالتحاق بـ11 كلية.. طريقة التسجيل والأوراق المطلوبة.. وتوجيهات من وزير التعليم العالي لإجرائها وسط إجراءات احترازية

فنون جميلة حلوان : اختبارات القدرات ساعتين و نصف فقط وإلغاء الأسئلة النظرية

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2020 .. و6 أغسطس فتح الموقع

بدء التسجيل لاختبارات القدرات 6 أغسطس عبر موقع التنسيق

ترشيحاتنا

الإنجيلية : 3 أغسطس بدء العودة التدريجية للعبادة في الكنائس

حكم من يحلق شعره أو يقص أظافره في عشر ذي الحجة.. الإفتاء توضح

رونالدو وليفاندوفسكي وإيموبيلي .. من يخلف ميسي في التتويج بالحذاء الذهبي الأوروبي

رئيس الأركان يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي على الاتجاه الغربي

بعد قصف لبنان.. اجتماع أمني طارئ في وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة نتنياهو

انقطاع المياه في عدد من المناطق بروكسي ومصر الجديدة.. غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. طريقة عمل مكرونة بالمشروم

أسعار سيارات شيفروليه chevrolet اليوم في مصر .. صور

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات