مجلس الشباب المصري يطلق البرنامج الوطني للرصد والمتابعة

أطلق مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح النسخة الثالثة من البرنامج الوطني للرصد والمتابعة لإعداد وتأهيل القيادات الشابة بالمحافظات المصرية على آليات الرصد والمتابعة للاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها الدولة هذا العام.



قال محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على البرنامج الوطني للرصد والمتابعة أن البرنامج يأتي في نسخته الثالثة هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار 3 سنوات، قام فيهم بتدريب وتأهيل مايزيد علي 15000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية تم اختيار المتميزين منهم كمتابعين ميدانيين في الانتخابات الرئاسية عام 2018 والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019 تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التي نشرف بثقتها بمجلس الشباب المصري، وإصدارها للقرار رقم 50 لسنة 2020 بتجديد قيد المجلس من أوائل المنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات المصرية لعام جديد، مما يعني تواجد متابعين المجلس الميدانيين في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية وانتخابات النواب المقبلة بما يقرب من 3500 متابع ميداني بكافة الدوائر الانتخابية.



أشار إلى أن المجلس ينفذ حاليًا خطة تدريبية هذا الأسبوع بمشاركة لفيف من البرلمانيين والرموز السياسية المصرية مثل جمال الشريف ومارجريت عازر ونادية هنري وهالة أبوالسعد وعبدالفتاح محمد والسيد حجازي ومحمد الجبالي، لشباب محافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والغربية وبني سويف وسوهاج وقنا وبورسعيد على أن تستكمل الخطة التدريبية لباقي المحافظات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.



يذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصري الفاعلة في ملف تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب.

