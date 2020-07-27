عزبة أردوغان.. الرئيس التركي يعفي أوقافا تابعة لعائلته من الضرائب

استمرارا لفضائح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتوسيع دائرة المحسوبية خاصة مع أقاربه، كشفت صحيفة "زمان" التركية، أن أردوغان قدم لعشرات الأوقاف والجمعيات الخيرية إعفاءً ضريبيًا، وكان معظمهم من الأوقاف التي يشارك فيها أفراد من عائلته ومقربين منه.
ووفقًا للصحيفة التركية، فحسب قرارات صادرة عن رئاسة الجمهورية لصالح المديرية العامة للأوقاف التابعة لوزارة الثقافة والسياحة، تم إعفاء منذ 5 سنوات 43 وقفًا من الضرائب بكافة أنواعها، وتضمنوا 6 أوقاف في عام 2015، ثم 8 أوقاف في عام 2016، ثم 8 أوقاف في عام 2017، ثم 11 وقفًا في عام 2018، ثم 7 أوقاف في عام 2019، ثم 3 أوقاف في عام 2020.
وأوضحت أنه على رأس الأوقاف التي أعفيت من الضرائب، وقف شركة "TÜGVA" التي يترأسها بلال؛ نجل أردوغان، ووقف "Okçular" التابع لبلال أيضًا، ووقف "KADEM" الذي تديره ابنته سمية، ووقف (T3) الذي يديره سلجوق بايراقدار صهره.
كذلك تم إعفاء وقف أرزينجان للثقافة والتعليم الذي يشغل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم منصب عضوية شرفية فيه، ووقف "Türkiye Eğitim" التابع لجامعة ميديبول المؤسسة من قبل وزير الصحة فخر الدين كوجا ويقال إنها تابعة لأمينة زوجة أردوغان، ووقف الكفاءة في تركيا الذي يترأسه نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة جمال الدين كومورجو.