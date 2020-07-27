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رياضة

بـ بنطلون مقطع.. شاهد أحدث ظهور لـ كهربا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمود كهربا نجم النادى الأهلى صورة جديدة له من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وهو يرتدى بنطلون مقطع. 

وكشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عن الإجراءات المتبعة لاستعادة حق "الفولت العالي" من المتجاوزين في حقه. 

وقال عبدالعزيز، خلال تصريحاته على فضائية النهار، إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضده. 

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وأضاف محامي كهربا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد كهربا وجهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك.
بـ بنطلون مقطع.. شاهد أحدث ظهور لـ كهربا
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