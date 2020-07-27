بـ بنطلون مقطع.. شاهد أحدث ظهور لـ كهربا

وكشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، عن الإجراءات المتبعة لاستعادة حق "الفولت العالي" من المتجاوزين في حقه.





وقال عبدالعزيز، خلال تصريحاته على فضائية النهار، إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضده.





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وأضاف محامي كهربا: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد كهربا وجهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك.