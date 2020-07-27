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اقتصاد

تعرف على الرسوم المطلوبة لتأسيس شركة المنشأة الفردية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:01 م
العامة للاستثمار
العامة للاستثمار
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علياء فوزى
تتعدد الأشكال القانونية للشركات في مصر لتتيح للمستثمر اختيار الأفضل له وتحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تبسيط كل الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلفة أشكالها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة ومركز خدمات المستثمرين.

ويوضح "صدى البلد" الخطوات اللازمة لتأسيس المنشأة الفردية وهي التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه، ويحصل على جميع الأرباح، بجانب تحمله كل المسؤوليات وتعد هي التاجر الفرد في مفهوم المواد 10، 11 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويتم تأسيسها بالهيئة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ويتحدد رأس مالها وفقًا لرغبة صاحب المنشأة.

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أولا: المستندات المطلوبة
1-صورة توكيل من صاحب المنشأة في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل -الاطلاع على الأصل-
ويكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات.

2 - صور إثبات الشخصية سارية واضحة لصاحب المنشأة مع جواز طلب الاطلاع على الأصل، ورقم قومي للمصريين وجوازات السفر للأجانب.

3 - صور إثبات الشخصية سارية واضحة للوكيل الاطلاع على الأصل رقم قومي للمصري وجواز السفر للأجنبي يلزم وجود إقامة سارية.

4 - نموذج التعريف بالمستثمر عن صاحب المنشأة الأجنبي كمستند + صورتها على CD

5 - موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها موافقة مسبقة.

6 - في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس: تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.

7 - في حالة تأسيس منشأة فردية للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب المستندات السابقة بجانب:

في حالة منطقة حرة عامة: استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.

الرسوم المطلوب لتأسيس المنشأة الفردية:
رسم القيد في السجل التجاري 10,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 69 جنيها.

2- رسم استخراج شهادة مزاولة اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال بحد أقصى 2000 جنيه وبحد أدنى 24 جنيها + 100 جنيه مقابل شهادة المزاولة  

3- مقابل خدمات تأسيس منشأة فردية -  200 جنيه في حالة أن رأس مال المنشأة أقل من أو يساوي 100 ألف جنيه و500 جنيه في حالة أن رأس مال المنشأة أكثر من 100 ألف جنيه.

4- صورة طبق الأصل من كتاب السجل التجاري - 200 جنيه للنسخة الواحدة.

ويتم استخراج عقد الشركة وإنهاء إجراءات التأسيس خلال يوم واحد.

طرق التأسيس:

أولا التأسيس عبر البوابة الإلكترونية:
1. قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك على البوابة الإلكترونية www.gafi.gov.eg، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها.

2- دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان، وقم بتوقيع المستندات إلكترونيًا.

وسيتم إرسال كل المستندات الخاصة بالشركة على الحساب الخاصة بالمستثمر على البوابة الإلكترونية.

ثانيا: التأسيس بمركز خدمات المستثمرين:
اختيار الخدمة والحصول على رقم الانتظار، وسوف يتم مراجعة المستندات وإصدار عقد تأسيس الشركة وتوقيعه إلكترونيًا ثم سداد الرسوم. 

يقوم المستثمر أو ما ينوب عنه بتوقيع مستندات توثيق العقد إلكترونيًا ثم استلام مستندات الشركة.
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