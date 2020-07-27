تعرف على الرسوم المطلوبة لتأسيس شركة المنشأة الفردية

ويوضح "صدى البلد" الخطوات اللازمة لتأسيس المنشأة الفردية وهي التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه، ويحصل على جميع الأرباح، بجانب تحمله كل المسؤوليات وتعد هي التاجر الفرد في مفهوم المواد 10، 11 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويتم تأسيسها بالهيئة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ويتحدد رأس مالها وفقًا لرغبة صاحب المنشأة.





أولا: المستندات المطلوبة

الرسوم المطلوب لتأسيس المنشأة الفردية:

طرق التأسيس:





أولا التأسيس عبر البوابة الإلكترونية:

ثانيا: التأسيس بمركز خدمات المستثمرين: