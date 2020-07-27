كريم السبكى يكشف لـ صدى البلد عن مصير فيلمى صاحب المقام وتوأم روحى





وقال كريم فى تصريح لـ "صدى البلد": إنه سيخوض الموسم بفيلم "صاحب المقام" والذى سيعرض على منصة شاهد بشكل حصرى وتراجعنا فى قرار عرض فيلم توأم روحى.





وأضاف كريم: أن الظروف الحالية للسينما لا تشجع على المغامرة بفيلم يعد من الأفلام الضخمة إنتاجيا وبالتالى فضلنا تأجيله إلى موسم آخر أو بعد أن تقرر رئاسة الوزراء فتح السينما بالكامل أو بنسبة 50 %.





يذكر أن السبكى يخوض موسم عيد الأضحى بفيلم "صاحب المقام والذى يعرض على منصة شاهد وهو من بطولة كل من يسرا وآسر ياسين وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

كشف المنتج كريم السبكى عن عدم عرض فيلم "توام روحى" للفنان حسن الرداد فى موسم عيد الأضحى المقبل.