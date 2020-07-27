إعلان الأعلى للجامعات الخاصة الحد الأدنى بالكليات.. 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة.. التعليم العالي تطالب بعدم زيادة مصروفات الجامعات الخاصة هذا العام

- إقرار الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020 /2021

- التعليم العالي تطالب بعد زيادة المصروفات بالجامعات الخاصة هذا العام

- الأعلى للجامعات الخاصة: 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة





عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.





ووافق المجلس علي الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، على أن يتم قبول الطلاب بالحد الأدنى للتقدم هذا العام فى الكليات بواقع:





- 95% للطب البشرى





- 90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى





- 80% كلية الهندسة والطب البيطري





- 70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب .





- 60% كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية.





- والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.





كما وافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض بجامعة سفنكس ليصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفصل كلية التمريض لتصبح كلية مستقلة.





وكان مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، المقرر انعقاده اليوم، سيتناول خطة الجامعات العام الدراسي الجديد وتطبيق عملية التعليم الهجين التي أقرها الوزير والمجلس الأعلى للجامعات.





وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد " ، المجلس سيتناول ايضا قواعد قبول الطلاب بتنسيق الثانوية العامة 2020، مشيرا إلى أن جميع الجامعات ستلتزم بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة خلال فترة التنسيق، ومع بدء العام الدراسي الجديد، كما بيطلع على ما حققته هذه الجامعات فيما يخص امتحانات الفرق النهائية ونجاح سير العملية التعليمية لامتحانات فرق النقل.

من جانبه في بداية الجلسة، تقدم الوزير بالشكر لكافة الجامعات الخاصة والأهلية لالتزامها ونجاحها بإجراء امتحانات في مراحل سنوات النقل والنهائية، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها لمتابعة أعمال الامتحانات.





وأكد د. خالد عبد الغفار على اتخاذ التدابير اللازمة لحل أي عوائق فيما يخص تدريب الطلاب وأطباء الامتياز بالقطاع الطبي خاصة في ظل العودة التدريجية لإتمام التدريب المطلوب.





وطالب الوزير بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة خاصة أعمال التنسيق وفي ضوء إعلان المجلس الأعلى للجامعات، لبدء العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر المقبل، موجها بضرورة التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الحكومية في إطار الالتزام الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة.

وأكد د. خالد عبد الغفار ضرورة أن تقوم كل جامعة بوضع تصور لشكل الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أهمية تطبيق نظام التعليم الهجين من بداية العام الدراسي القادم، وأن يكون جزء كبير بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والالكتروني.





وطالب الجامعات بتقييم وضع البنية التحتية لديها في هذا الشأن ودعوتها للانضمام لمنظومة التحول الرقمي الذي تتبناها الدولة، وانعكاس ذلك على إمكانية زيادة أعداد الطلاب بالجامعات، مشيرا إلى عقد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.





ودعا الوزير الجامعات الخاصة والأهلية إلى عدم زيادة المصروفات الدراسية الغير منطقية، خلال العام الدراسي الجديد ومراعاة ظروف الأسر المصرية الراهنة وتأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.