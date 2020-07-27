واشنطن تفرض حجرا صحيا على القادمين من 27 ولاية أمريكية

أعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، فرض حجر صحي على القادمين من 27 ولاية أمريكية.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تعد هذه الولايات هي تلك التي تسجل في "المتوسط خلال سبعة أيام ما لا يقل عن 10 حالات جديدة يوميا لكل 100 ألف من السكان"، باستثناء فرجينيا وميريلاند.





وأكدت بلدية واشنطن أن فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وديلاوير معنية بشكل خاص بهذا الإجراء.





وقال مكتب رئيسة البلدية الديمقراطية موريل بوزر، إن الإجراء يسري اعتبارا من الاثنين على جميع الأشخاص الذين سافروا لأسباب "غير ضرورية"، وسيكون عليهم البقاء في منزلهم أو فندقهم والخروج فقط لموعد طبي ملزم أو لإحضار الطعام، أما الباقون فعليهم مراقبة ظهور أي أعراض والحد من اتصالهم بآخرين قدر الإمكان.





وكانت السلطات الصحية في ولاية واشنطن، سجلت حتى الأحد 1494 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، فضلا عن 51849 إصابة.



